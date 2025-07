“L’intitolazione della sede della Camera del Lavoro di Senise a Pietro Policicchio e della sala riunioni a Raffaele Soave è un atto di profondo valore civile e simbolico. Policicchio, sindaco per tre mandati (1954–1958, 1973–1978, 1983–1985), è stato protagonista delle battaglie per la giustizia sociale e per la trasformazione economica e culturale del territorio”, dichiara Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, la Sindaca di Senise Eleonora Castronuovo e i dirigenti della CGIL Basilicata Angelo Summa, Vincenzo Esposito e la referente territoriale Carmelina Bulfaro.



“Dalle occupazioni delle terre negli anni '50 alla costruzione di un movimento politico radicato nei bisogni popolari, Policicchio ha guidato Senise nel passaggio da una società bracciantile - con 350 braccianti iscritti alla Camera del Lavoro nel 1966 - a una realtà più articolata, fatta di artigiani, piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Con visione e determinazione ha sostenuto le istanze legate alla costruzione della diga di Monte Cotugno, che impiegò oltre 450 lavoratori, e ha avuto un ruolo centrale nella mobilitazione per la presa del tappo del 1984, simbolo di un Mezzogiorno che rivendica il diritto a decidere del proprio futuro”.



“Accanto a lui - prosegue Chiorazzo - Raffaele Soave ha rappresentato per decenni il volto quotidiano del sindacato: concreto, vicino ai lavoratori, sempre dalla parte degli ultimi. Intitolare questi spazi ai loro nomi significa ricordare due figure che hanno unito passione politica e impegno sociale, e riaffermare i valori della democrazia, del lavoro e della giustizia su cui si fonda la nostra comunità regionale”.