Un ricorso al TAR di Basilicata è stato presentato da due cittadine elette come consigliere comunali, Maria Rosaria Carbone e Gabriella Carmela Francesca Galli, per chiedere l’annullamento delle elezioni amministrative tenutesi a Bernalda il 25 e 26 maggio 2025. Le due ricorrenti, rappresentate dagli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, contestano l’intero procedimento elettorale che ha portato alla proclamazione a sindaca di Francesca Matarazzo, già vicesindaca uscente e sindaco facente funzioni.



Le motivazioni principali del ricorso riguardano gravi irregolarità nelle operazioni elettorali. In particolare, nella Sezione n. 9 è stata accertata la sparizione di 51 schede vidimate e timbrate, circostanza che le ricorrenti ritengono possa compromettere la genuinità del voto, in quanto indice di possibili brogli, come il fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina”.



Altri elementi critici segnalati nel ricorso includono discrepanze nel numero di schede distribuite e restituite in diverse sezioni, anomalie nel voto domiciliare, e criticità nella gestione del voto degli elettori residenti all’estero, con documentazione ritenuta inadeguata a dimostrare la regolarità della comunicazione agli aventi diritto.



Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento della proclamazione degli eletti e la ripetizione dell’intera procedura elettorale.

Il Tar ha stabilito la discussione della causa nell’udienza del 24 settembre prossimo, relatore il consigliere Benedetto Nappi.





clicca il link per il ricorso integrale





