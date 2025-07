Europa Verde-AVS esprime rammarico per come le forze progressiste abbiano scelto di uscire in ordine sparso su una questione politica come quella relativa alla tragedia del Palazzetto che, al contrario, avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di coesione e rilancio dell’azione comune. Un dialogo credibile non si costruisce con pregiudizi politici, fughe in avanti, personalismi o sterili bracci di ferro interni. Serve una visione condivisa, responsabilità collettiva e soprattutto il coraggio del confronto.



Rispetto alla vicenda del Palazzetto dello Sport – una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità – ribadiamo la piena fiducia nella magistratura, unico soggetto titolato a fare piena luce sui fatti e ad assicurare giustizia, soprattutto per Giovanna e per la sua famiglia, cui va la nostra vicinanza più sincera.



Tuttavia, riteniamo che gli aspetti tecnico-amministrativi legati alla vicenda e lo stallo politico che pare essersi insinuato nelle file della maggioranza di governo siano utilizzati dentro la maggioranza stessa come un grimaldello per far esplodere forti criticità pregresse, non risolte né affrontate in modo unitario all’interno dell'Amministrazione. Come si suol dire: tutti i nodi politici vengono al pettine. Alle forze di maggioranza diciamo: la trasparenza e la verità sono doveri verso i cittadini, non armi da usare nelle dinamiche interne.



Compito delle forze progressiste deve essere perciò, oggi più che mai, quello di contribuire all’innalzamento del livello di trasparenza e responsabilità, promuovendo un nuovo equilibrio politico che metta al centro la buona amministrazione e la partecipazione.



Al necessario chiarimento all’interno della maggioranza, deve però corrispondere con urgenza un confronto schietto anche all’interno di quelle forze che, per vocazione, dovrebbero in teoria guidare il cambiamento, ma che oggi appaiono – purtroppo – come fattori di instabilità e incertezza, anche qui a Lauria.



La vicenda del Palazzetto è troppo seria per essere piegata a logiche di strumentalizzazione e cinismo politico. Chiediamo a tutti un passo in avanti in termini di maturità politica e rispetto istituzionale: per Lauria, per la giustizia, per i cittadini.