Grave crisi idrica nella zona del Basentello: questa mattina, su richiesta delle aziende agricole, si è svolto un incontro urgente presso il Casello del Consorzio di Bonifica vicino alla diga di San Giuliano, con il sindaco di Irsina Giuseppe Candela e il consigliere regionale Nicola Morea. Solo 150 ettari su 5.000 risultano irrigati, a causa di una rete obsoleta e della mancata manutenzione. Il Comune valuta un tavolo di crisi permanente.

Questa mattina, su sollecitazione delle aziende agricole del territorio, si è tenuto un incontro urgente presso il Casello del Consorzio di Bonifica nei pressi della diga di San Giuliano, alla presenza del Sindaco Giuseppe Candela, per affrontare la gravissima situazione di carenza idrica che sta mettendo in ginocchio le colture irrigue della zona Basentello. All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Nicola Morea. Il quadro emerso è drammatico: su circa 5.000 ettari di superficie agricola, solo 150 risultano attualmente serviti dall'irrigazione. Una condizione inaccettabile, dovuta a una rete irrigua obsoleta e fortemente compromessa, ai mancati investimenti negli anni per l'ammodernamento delle condotte, e alla conseguente dispersione di gran parte dell’acqua destinata all’agricoltura. Le aziende agricole, già duramente provate da anni di disservizi e promesse non mantenute, oggi si trovano in una situazione insostenibile che rischia di compromettere definitivamente il futuro produttivo del nostro territorio. Il Comune di Irsina, solidale con gli agricoltori e consapevole della gravità della situazione, sta valutando l'istituzione di un tavolo di crisi permanente che coinvolga Regione Basilicata, Consorzio di Bonifica, rappresentanze agricole e tutti gli attori interessati, per individuare soluzioni concrete e immediate, nonché una programmazione seria degli investimenti necessari per garantire un futuro all'agricoltura lucana. Serve un intervento strutturale, non più rinviabile. Gli agricoltori non possono più essere lasciati soli.