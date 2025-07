Ha compiuto un anno la ‘Piscina del Sole’ di Vietri di Potenza e i numeri sono davvero importanti per una piccola comunità che ha deciso di investire su un progetto che si sta rivelando di grande rilievo e interesse per tutto il comprensorio. Oltre 10mila ingressi dalla data di apertura, il 12 luglio 2024, ad oggi. Lo scorso anno, in un mese e mezzo circa, oltre 6mila ingressi, poi diverse centinaia di iscritti ai corsi di nuoto nel periodo invernale e quest’anno, in un solo mese, già 3500 ingressi. A questi numeri, vanno aggiunte le centinaia di bambini che fino a sei anni entrano gratuitamente.



"Siamo molto soddisfatti, dalla lettura dei numeri si evince che l’investimento sta funzionando in maniera virtuosa e sta generando i suoi frutti; un complesso ludico e sportivo che è già diventato un punto di riferimento non solo per i vietresi, ma anche per i tanti fruitori che giornalmente giungono dagli altri comuni della Basilicata e della Campania. L’opera rappresenta un valore aggiunto anche perché l'intero complesso nasce su un'area che fino a qualche anno fa era un luogo simbolo di degrado e abbandono, oggi è un luogo di attrazione, un punto di riferimento per tanti. Grazie all’impegno di amministratori, uffici e collaboratori la comunità si è dotata di un nuovo servizio che prima non c'era e che oggi è apprezzato da tutti e funziona bene”, ha sottolineato il sindaco, Christian Giordano.



Il complesso sportivo ospita anche un’ampia pineta con tavoli, sedie e postazioni barbecue, campi da bocce e tiro con l’arco. La piscina invece è semi olimpionica (25 metri di lunghezza e 12,5 metri di larghezza), con annessa una vasca per i bambini, dotata di idromassaggio, di profondità 50 centimetri e (6 metri per 5). In queste settimane, il giovedì e la domenica, in piscina si stanno tenendo anche corsi di acquagym.



“Crediamo molto nel futuro delle piccole comunità, per questo siamo totalmente contrari con chi, a livello nazionale, ultimamente ha considerato ormai morte le aree interne e quindi le nostre piccole comunità. Da parte nostra stiamo facendo tanto, investimenti e progetti, nell'ambito di un programma più ampio che vede la realizzazione di altre opere oltre a quelle già completate; come ad esempio la Passeggiata del Tracciolino, il Museo che è in via di ultimazione, i lavori in corso per il percorso del Vallone del Tuorno, i lavori a Porta della Lucania, ma anche la cooperativa di comunità e tanto altro”.



Anche per quest’anno il Comune ha deciso di adottare prezzi accessibili a tutti e popolari, “perché – ha concluso il Sindaco – sappiamo che ci sono famiglie che non possono permettersi di sostenere spese importanti. Per questo, abbiamo deciso di andare incontro alle esigenze di tutti garantendo l’accessibilità al servizio a prezzi molto ridotti”.



La piscina è aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.