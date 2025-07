“La mancata iscrizione dell’Unione Sportiva Lavello al campionato di Eccellenza ci rattrista profondamente. In un momento delicato per la nostra comunità, segnata da divisioni e attriti che continuano incautamente ad essere alimentati, perdere anche questo fondamentale strumento di aggregazione e identificazione collettiva, capace di unire generazioni e classi sociali, rappresenta un ulteriore, durissimo colpo al cuore della città.”

Lo dichiara Donatella Merra, già assessore regionale ed esponente di Fratelli d’Italia.

"Sono convinta – prosegue Merra – che Lavello meritasse di vedere ancora in campo la propria squadra e i propri colori, per la gioia dei tifosi e degli sportivi. Purtroppo, la città sta vivendo una fase di transizione anche sul piano amministrativo, e questo non ha certo favorito né la squadra né la società. Inoltre, vicende del tutto estranee al mondo dello sport hanno inferto un colpo di grazia alla serenità del nostro tessuto economico e produttivo: lo stesso che, negli anni, si è fatto carico di spese e sacrifici per tenere in piedi il calcio lavellese.”



“In passato – ricorda Merra – mi sono attivata personalmente, nel mio piccolo, per tutelare questo patrimonio sportivo, contribuendo ad evitare situazioni spiacevoli come quella attuale. Anche la politica e le istituzioni lavellesi hanno sempre fatto la loro parte, sostenendo la squadra moralmente ed economicamente, perché non si trattava solo di calcio, ma di identità, appartenenza e orgoglio cittadino.”



“Oggi molte cose sono venute a mancare e, con la scomparsa del calcio a Lavello, perdiamo un pezzo della nostra anima. Ma non possiamo arrenderci: dobbiamo rimboccarci le maniche e ricostruire, tutti insieme, con uno spirito unitario, mettendo fine a quel clima d’odio che sta avvelenando la comunità. Omnia vincit amor: l’amore e la fede nei nostri colori gialloverdi non verranno cancellati da chi si è arreso senza combattere, da chi si è tirato indietro senza nemmeno tentare.”



“È il momento di voltare pagina – conclude Merra – e far rinascere i valori più sani della nostra Lavello. Per lo sport e per i lavellesi. Il primo passo da compiere è riportare serenità in una comunità intossicata da logiche divisive che non appartengono alla nostra storia e alla parte più autentica del nostro carattere.”