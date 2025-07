L’Assessore regionale Cicala e il Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Musacchio, devono essere rimossi.



Che l’Assessore Cicala fosse un incapace e un incompetente, del tutto inadeguato a ricoprire l’importante e delicato ruolo di responsabile del Dipartimento Agricoltura, era chiaro sin dal primo giorno del suo insediamento. Fin da subito ha dimostrato conoscenze estremamente limitate in materia di politica agraria. Il tutto è stato aggravato dalla sua ostinazione nell’affidarsi completamente alla Coldiretti di Lollobrigida. Non a caso, in ogni conferenza stampa sulla gestione delle acque, era solito ripetere: “Stiamo monitorando i fenomeni meteorologici e i lavori in corso sugli invasi”.



Ma che Cicala arrivasse a tradire e a mentire al mondo agricolo, questo non lo avremmo mai immaginato.



Lo abbiamo scoperto quando ha ignorato le richieste degli agricoltori di aumentare volumi e portate d’acqua, necessarie per evitare danni ingenti alle colture del Metapontino. Danni stimati in oltre 10 milioni di euro.



Cicala, insieme al suo braccio destro Musacchio, ha sistematicamente evitato di incontrare i veri rappresentanti del mondo agricolo, consapevole che da questi avrebbe ricevuto suggerimenti tecnici onesti e competenti per affrontare i problemi del suo Dipartimento.



Ebbene, nonostante ciò, mentre si rifiutava di dare risposte ai produttori agricoli lucani e di fornire loro l’acqua già anticipatamente pagata, decideva di cedere alla vicina Puglia proprio quei volumi d’acqua negati agli imprenditori del Metapontino. Volumi che, secondo lui, sarebbero stati volontariamente risparmiati dagli agricoltori lucani.

Nulla di più falso.

Una falsità condivisa da Musacchio e dall’intero Consiglio di Amministrazione.



Per questa e per molte altre ragioni, Cicala deve essere rimosso.

Va rimosso per una necessità politica di interesse generale, e anche per una motivazione più profonda: si è reso colpevole — al pari di Musacchio — di aver arrecato gravissimi danni all’economia regionale e, in particolare, all’agricoltura e agli agricoltori del Metapontino.

Deve essere rimosso, infine, perché ha leso l’immagine dell’Istituzione Basilicata.



TAVOLO VERDE PUGLIA E BASILICATA