L’Avviso Pubblico “Incentivi alle Imprese Artigiane” con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro, particolarmente atteso dalle associazioni di categoria (Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani), è uno strumento utile per affrontare la complessa situazione del nostro comparto. Insieme alla soddisfazione per la Misura discussa e condivisa, diamo atto all’Assessore Cupparo di aver realizzato l’impegno assunto e ribadito, di recente, a Matera in occasione del 30ennale dell’Ebab. L’A.P. prevede numerosi interventi di varie tipologie e per questo saremo impegnati, a partire dai prossimi giorni, nel fornire ai nostri associati consulenza ed assistenza. Sarebbe utile, in proposito – sostengono Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani - istituire uno specifico Sportello al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione per dare risposte esaurienti e in tempi ravvicinati ai numerosi quesiti che siamo certo verranno dai titolari di imprese artigiane e da quanti, auspichiamo, vorranno cogliere l’opportunità dell’A.P. per avviare una nuova attività. Come riteniamo utile predisporre un programma di incontri territoriali con la partecipazione di funzionari regionali e nostri esperti. Non consideriamo esaustivo il provvedimento rispetto alle numerose problematiche derivanti dal contesto internazionale e nazionale che richiede misure nazionali ed europee e siamo convinti che la ricomposizione del Comitato Regionale per l’Artigianato sarà strategica per affrontare con gradualità tutti i problemi esistenti e soprattutto proseguire il dialogo e il confronto con l’Assessore Cupparo.



