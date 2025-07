Un’occasione per le imprese lucane di presentare a un pubblico internazionale le proprie produzioni. La Regione Basilicata, con la deliberazione n. 342 del 9 luglio 2025, ha approvato un Avviso Pubblico che aprirà le porte dell'Esposizione Universale EXPO Osaka 2025 alle eccellenze del territorio.



Grazie ai fondi del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027, le Pmi lucane potranno beneficiare di contributi significativi per partecipare a questo evento di risonanza globale. L'obiettivo? Sostenere gli investimenti, incrementare l'export e rafforzare la presenza delle aziende della Basilicata sulla scena mondiale.



L'EXPO Osaka 2025, che è in corso e chiuderà i battenti il 13 ottobre 2025 con il tema "Progettare la società futura per le nostre vite", vedrà la Basilicata protagonista nella settimana dal 24 al 30 agosto 2025.



L’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolinea che la partecipazione della Basilicata all’interno del Padiglione Italia è stata decisa dalla Giunta regionale attraverso l’approvazione dello Schema di Accordo fra il Commissario generale di sezione per l’Italia per EXPO Osaka 2025 e la Regione (Dipartimento Sviluppo Economico). “Si tratta – spiega Cupparo - dell’opportunità offerta dall’Esposizione Universale di OSAKA 2025 e dalla partecipazione al Padiglione Italia come sede privilegiata per la comunicazione delle strategie regionali di valorizzazione delle eccellenze lucane, nonché per il tessuto economico produttivo lucano per promuovere e accompagnare lo sviluppo soprattutto delle PMI in tema di innovazione, sostenibilità e benessere, promuovendo e valorizzando tutte le eccellenze lucane anche in ambito scientifico e tecnologico, della cultura e dello sport”.







La partecipazione a questo evento offre alle imprese lucane la possibilità di:





Aumentare la visibilità globale: milioni di visitatori, investitori e partner da tutto il mondo saranno a Osaka, offrendo una vetrina senza precedenti per i prodotti e i servizi lucani.







Fare networking strategico: un'opportunità unica per creare contatti diretti, avviare collaborazioni e facilitare l'ingresso in nuovi mercati.







Studiare i mercati esteri: raccogliere feedback diretti e adattare l'offerta alle esigenze internazionali, riducendo i rischi dell'espansione.



Qualificare il proprio posizionamento: rafforzare l'immagine di un'impresa innovativa e dinamica, distinguendosi dalla concorrenza.







Testare l'internazionalizzazione in un contesto "controllato": un ponte tra il mercato domestico e l'estero, senza la necessità immediata di aprire filiali.







La Regione Basilicata ha stanziato un importo complessivo di 500.000 euro il finanziamento di questo Avviso Pubblico, dimostrando il forte impegno a supportare la crescita e l'internazionalizzazione del tessuto produttivo regionale.



Per tutti i dettagli e le modalità di partecipazione le micro, piccole e medie imprese lucane interessate a questa opportunità sono invitate a consultare l'Avviso Pubblico, pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione (n. 38 speciale), in allegato a questo comunicato stampa.