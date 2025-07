“Da tempo siamo impegnati a seguire, passo dopo passo, la questione dell’Oasi di Pignola. In seguito a una nostra ulteriore iniziativa, formalizzata attraverso un’interrogazione, abbiamo ricevuto risposta dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Laura Mongiello”.



“L’Assessore, tramite gli uffici competenti – prosegue Lacorazza – ha fatto sapere che le procedure per l'acquisizione, da parte della Regione Basilicata, dei terreni e dei fabbricati della Riserva ZSC, per i quali sono già state rese disponibili le risorse con la D.G.R. n. 793/2024, sono in fase di perfezionamento. La Regione sta lavorando per acquisire l'area del Lago Pantano di Pignola dal Consorzio Apibas”.



“In tempi brevi – evidenzia Lacorazza – avverrà quindi il passaggio di proprietà e, grazie alle risorse già disponibili, sarà possibile non solo acquisire la Riserva nel patrimonio regionale, ma anche riqualificarla. La Regione Basilicata concederà a breve l’autorizzazione alla Provincia di Potenza per avviare gli interventi di conservazione e valorizzazione degli ambienti acquatici e ripariali della Riserva naturale. Si attende solo il rilascio della necessaria autorizzazione”.



“Riteniamo ora indispensabile accelerare – conclude Lacorazza – per rendere la Riserva pienamente fruibile dai cittadini. Da parte nostra continueremo a monitorare e vigilare affinché tutto si realizzi nei tempi più rapidi possibili”.