L’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, è in stretto contatto con l’Ufficio Protezione Civile e l’assessore Pasquale Pepe per monitorare la situazione che riguarda le attività produttive, in particolare turistiche, in relazione all’incendio divampato a Metaponto.



Solidarietà e vicinanza – afferma l’assessore – vanno a tutti gli operatori economici, alla comunità di Bernalda-Metaponto, a partire dal sindaco Francesca Matarazzo, ai turisti ed agli ospiti delle strutture ricettive e il più vivo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e forze dell’ordine, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nelle operazioni di soccorso.



Sono certo che il Consorzio di Bonifica delegato all’attuazione del Progetto Saap (Servizi Agro- Ambientali Aree produttive) – aggiunge – valuterà l’impiego dei lavoratori che sono addetti alla manutenzione delle aree a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, turistico culturali per far fronte alle problematiche di emergenza. L’impegno dell’intera Giunta è di avviare rapidamente ogni intervento utile al ritorno alla normalità per il proseguimento, senza problemi, della stagione turistica nell’importante centro del Metapontino.



L’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ieri notte si è recato a Metaponto dove oggi tornerà per verificare di persona la situazione: “È stato un inferno, nel vero senso della parola. Soltanto grazie all’intervento tempestivo ed efficace delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Croce Rossa, dei tanti volontari e di tutti quanti si sono impegnati a vario titolo - ha detto Pepe - è stato possibile evitare una tragedia ben più grave.”

L’assessore ha voluto ringraziare in modo particolare la Prefettura di Matera “che ha saputo gestire con lucidità e prontezza il coordinamento delle operazioni”, sottolineando anche l’impegno della Regione Basilicata: “Abbiamo offerto e continueremo ad offrire il massimo supporto per aiutare i turisti sfollati, gli operatori del comparto turistico e la gente di Metaponto”.



Pepe ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito concretamente alla gestione dell’emergenza: “Un grazie sentito alla ditta Chiruzzi per aver messo a disposizione i propri autobus per facilitare lo spostamento degli sfollati, a Federalberghi che - tramite Confindustria Basilicata - ha individuato in poco tempo circa 600 posti letto lungo la costa, e al Prefetto di Potenza che ha autorizzato l’allestimento del palazzetto dello sport con oltre 100 posti letto”.

L’assessore ha concluso con due riflessioni forti: “Mi auguro che si arrivi presto a chiarire l’origine degli incendi e, se dolosi, a perseguire con fermezza i delinquenti che li hanno provocati. Ma soprattutto - ha aggiunto - credo sia giunto il momento di ripensare radicalmente il modo in cui tuteliamo il nostro patrimonio naturalistico. Non servono più vincoli ideologici e anacronistici, né la mummificazione dello status quo. Serve una vera cura del territorio, che garantisca rispetto per l’ambiente, sostegno agli imprenditori e sicurezza per le persone”.





“In queste ore drammatiche, a seguito dei devastanti incendi che hanno distrutto ettari di bosco, messo in pericolo vite umane e ferito gravemente il nostro inestimabile patrimonio naturale, esprimo la mia più profonda vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie evacuate, ai turisti coinvolti e alle persone ferite di Metaponto e delle aree limitrofe, con un pensiero speciale per il neonato ricoverato”.



Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che sottolinea: “Un sentito ringraziamento va ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari impegnati, con coraggio e abnegazione, nel contenere le fiamme e garantire l’incolumità delle persone. Quanto accaduto ci impone una riflessione profonda sullo stato di salute del nostro territorio e sulla necessità urgente di rafforzare strumenti di prevenzione, monitoraggio ambientale e lotta ai crimini contro la natura. Se si confermasse la natura dolosa degli incendi, ci troveremmo di fronte a un atto vile e criminale che non può e non deve restare impunito. Serve una risposta forte, coesa e lungimirante”. “Come assessorato all’Ambiente, ci impegneremo sin da subito per sostenere ogni iniziativa di ripristino ambientale e per favorire una ricostruzione sostenibile dell’area colpita. Con cuore e determinazione, siamo accanto a Metaponto”, conclude l’assessore.



Stamani il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha partecipato a Metaponto ad un summit con il Vice Prefetto aggiunto, Luciana Gai, la sindaca di Bernalda Francesca Matarazzo, il consigliere provinciale Nunzio Gallotta, le forze dell’ordine e i responsabili della Protezione civile per fare il punto della situazione dopo il pauroso incendio che ha distrutto ettari di vegetazione, strutture turistiche e arrecato danni ingenti nella ridente località turistica.



“Fortunatamente - ha dichiarato Mancini - il primo bilancio di quanto accaduto non contempla danni irreparabili a persone, anche se ci sono stati feriti. Purtroppo, però, alcune strutture balneari e turistiche sono state praticamente distrutte dalle fiamme e la pineta è stata pesantemente colpita.



Alle forze dell’ordine il compito di acclarare le cause e gli eventuali responsabili di quello che, se doloso, sarebbe un vile gesto, ma nel frattempo a tutti coloro che sono stati colpiti, direttamente o indirettamente, va la mia solidarietà personale e quella di tutto l’Ente Provincia, che è pronto a dare manforte per alleviare i disagi causati dalle fiamme.



Ho avuto modo di fare un sopralluogo insieme al consigliere provinciale Gallotta e la sensazione è stata davvero devastante: dinanzi a noi un paesaggio lunare.



Credo che si debba lavorare tanto non solo per educare i cittadini ad un maggiore rispetto per l’ambiente, ma anche sul piano della suddivisione dei compiti in ottica prevenzione, al fine di renderla più efficace.



Non è il momento di fare polemiche ma è comunque evidente che tutti, come istituzioni, siamo chiamati a fare di più. Per intanto voglio ringraziare tutti coloro che hanno operato e ancora operano sul campo, dai Vigili del Fuoco alle forze dell’ordine, dalla Protezione civile ai volontari, per quanto hanno saputo fare e faranno.



A Metaponto ho visto disperazione, è vero, ma anche tanta voglia di non arrendersi: sono certo che, anche in questo caso, la nostra capacità di resilienza verrà fuori.