Per la prima volta la Regione Basilicata, attingendo dal fondo previsto dal Decreto del 17 aprile 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy per le aree di crisi industriale complessa, consentirà la proroga di 12 mesi della durata degli ammortizzatori sociali ai 115 dipendenti della Sgl in forza presso l’unità di San Nicola di Melfi, in scadenza a fine mese. Lo ha comunicato l’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo in un incontro al Dipartimento al quale hanno partecipato il direttore del Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio, i dirigenti Arturo Agostino, Maria Leone, il commissario liquidatore Sgl avv. Massimo Molinari e consulentiaziendali, rappresentanti di Uilm (Giovanni Galgano), Fismic (Massimo Coviello), Fiom (Carmine Pastore) e Rsu. Il percorso individuato dagli Uffici Dipartimentali, con l’impegno diretto del Presidente Vito Bardi, sarà verbalizzato tra le parti mercoledì 16 luglio prossimo. E’ questo un primo risultato dell’iniziativa che ha visto la Regione, con il Presidente Bardi, adoperarsi – ha affermato Cupparo – per ottenere il decreto di riconoscimento di crisi complessa e conseguito insieme alle pari sociali e datoriali. Proprio perché si tratta di un risultato parziale – ha aggiunto l’assessore - intendiamo compiere altri passi per la garanzia occupazionale di questi come degli altri lavoratori oltre che dell’area San Nicola di Melfi di complessivi 43 comuni, di cui 11 afferenti al Sistema Locale del Lavoro di Melfi e 32 a quello di Potenza. Per questa ragione abbiamo approvato l’Avviso Pubblico per attività di formazione e riqualificazione di lavoratori che utilizzano ammortizzatori sociali e sollecitiamo le aziende a presentare progetti specifici. Inoltre, gli Avvisi Mini Pia e Contratti di Sviluppo per Grandi e Piccole Imprese introducono corsie privilegiate per l’assunzione di cassaintegrati e anche per l’AP artigianato sarà possibile da parte degli stessi avviare nuove attività autoimprenditoriali usufruendo di contributi al 65%. Il nostro obiettivo – ha detto ancora Cupparo – non è solo quello di non lasciare indietro nessuno ma proprio come abbiamo fatto per favorire l’assunzione di giovani laureati di favorire il reimpiego di lavoratori che hanno dovuto sospendere l’attività e che dispongono di professionalità acquisite negli anni e comunque da riconvertire per altre attività.