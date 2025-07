9/07/2025 - Sgl: proroga ammortizzatori sociali per altri 12 mesi

Per la prima volta la Regione Basilicata, attingendo dal fondo previsto dal Decreto del 17 aprile 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy per le aree di crisi industriale complessa, consentirà la proroga di 12 mesi della durata degli ammortizzatori sociali ai 1...-->continua