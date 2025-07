Nel corso della conferenza stampa promossa da Ente Pro Loco Basilicata Aps presso la Casa Bcc Basilicata in Piazza Vittime sul Lavoro a Potenza sono stati presentati i premiati dell'edizione 2025 del "Premio Pro Loco Basilicata Italìa". Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa è promosso dall'Ente Pro Loco Basilicata Aps con il patrocinio della Regione Basilicata, dell'Apt Basilicata, del Comune di Melfi, della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa e della Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps e con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata, della New Form Potenza e di Texture Italy di Donato Cirella. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane Rocco Franciosa, la vicedirettrice vicaria generale Bcc Basilicata Maria Rosaria Costa, il Vicepresidente della Pro Loco Federico II Melfi Vincenzo Lamorte, il dirigente culturale della Pro Loco Castel Lagopesole Marcello Romano e la Vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo. "L' Ente Pro Loco Basilicata Aps ha inteso conferire un riconoscimento alle eccellenze lucane che con la loro opera ed il loro impegno in ambito nazionale ed internazionale esaltano la lucanità nel mondo. Sono personalità lucane, donne e uomini che vivono in Basilicata o che lavorano fuori regione con un profondo attaccamento alle proprie radici - ha continuato il Presidente Franciosa - ambasciatori per eccellenza e promotori della Lucania migliore che si distingue nei campi della cultura, della medicina, dello sport, del cinema e dell'impresa". "Per celebrare l'orgoglio lucano - ha sottolineato il dirigente culturale della Pro Loco Castel Lagopesole Marcello Romano - dopo studi ed approfondimenti storici, il Premio è stato intitolato Italìa, omaggio a quel territorio sud - occidentale della Basilicata, l'Enotria dell'età del ferro, che gli storici antichi chiamarono appunto Italìa e che infine si è esteso a tutta la Nazione". "Strettamente legato a questa ragione come simbolo del Premio è stata ideata una riproduzione di uno dei più importanti ritrovamenti archeologici relativi agli enotri avvenuto in Basilicata: la grande olla risalente all’VIII secolo a.C., ritrovata a Tursi (Mt) e custodita nel Museo della Siritide di Policoro (Mt), identificativa della ceramica e della cultura enotria" ha rimarcato Maria Teresa Romeo Vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, ceramista e artista, che ha ideato e curato le opere che saranno consegnate ai premiati. La vicedirettrice generale vicaria Bcc Basilicata Maria Rosaria Costa ha dichiarato "questo premio sancisce un principio comune di Bcc Basilicata e di Ente Pro Loco Basilicata che è la vicinanza e il radicamento sul territorio e siamo onorati di sostenere tale attività".

"Siamo onorati di ospitare la cerimonia del Premio nella nostra comunità - ha dichiarato il Vicepresidente della Pro Loco Federico II Melfi Vincenzo Lamorte - ringraziamo il Comune di Melfi nella persona del Sindaco Giuseppe Maglione e il Vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa Mons. Ciro Fanelli per il supporto organizzativo. L'atrio dello storico Palazzo Vescovile con la suggestiva fontana dell' undicesimo secolo di epoca normanna - ha concluso Lamorte - insieme al Castello di Melfi e alla Chiesa rupestre di Santa Margherita, sono tra i simboli turistici della cittadina federiciana del Vulture e rappresenta il luogo ideale per la cerimonia". I premiati dell'edizione 2025 - conclude Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps - sono Raffaele Nigro giornalista e scrittore, Giuseppe Ferrara imprenditore turistico, Stefano Rosa atleta professionista, Paola Francesca Natale soprano, Walter Nicoletti attore e regista, Antonio La Cava maestro in pensione, Luigi Diotaiuti chef e Daniela Latorre ricercatrice". Nell'occasione, inoltre, saranno consegnati dalla Presidente della FEISCT - Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, Sabrina Busato, le nomine di Ambassador FEISCT 2025 a Patrizia Minardi Direttrice Fondazione Sassi Matera, a Mario Saluzzi Presidente Centro Studi Manfredi di Svevia, a Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata e a Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Rete associativa Ente Pro Loco Italiane Aps. La cerimonia di consegna del Premio Pro Loco Basilicata Italìa si svolgerà il prossimo sabato 19 luglio 2025 alle ore 18,30 presso l'atrio d'ingresso del Palazzo Vescovile in Largo Duomo a Melfi e sarà presentata dalla giornalista Gherarda Cerone.