BCC e il consigliere eletto Domenico Schiavo ribadiscono con fermezza il ruolo di opposizione seria, responsabile e costruttiva che intendono svolgere all’interno del neo-costituito Consiglio Comunale.



Si tratta di una scelta che nasce dal rispetto dovuto alle libere decisioni espresse dagli elettori, da cui deriva anche un preciso dovere di verità e trasparenza che riteniamo di dover assumere e portare avanti con coerenza.



Per queste ragioni, in alternativa alla ricerca di larghe intese, preferiamo un metodo fondato su una chiara e aperta dialettica democratica, da sviluppare all’interno del Consiglio Comunale. Un confronto che parta innanzitutto dal pieno riconoscimento dei differenti ruoli e delle specifiche prerogative che il risultato elettorale ha assegnato, e che si sviluppi sempre secondo logiche costruttive, propositive e partecipate.



Perché governare non significa comandare, ma implica il riconoscimento di una responsabilità comune e condivisa, tanto per la maggioranza quanto per la minoranza, nella costruzione del bene comune, inteso come "bene di tutti e di ciascuno".



Mino Di Pede

Coordinatore cittadino Basilicata Casa Comune



Domenico Schiavo

Consigliere Comunale