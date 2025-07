“A Francesco D’Onofrio, agente lucano della Polizia di Stato, va la sincera gratitudine mia e del Consiglio regionale della Basilicata per il coraggio, l’altruismo e il senso del dovere dimostrati con il suo gesto nell’intervenire durante l’esplosione avvenuta ieri a Roma, mettendo a rischio la propria incolumità per salvare altre persone. Quanto accaduto richiama con forza l’importanza di garantire alle forze dell’ordine strumenti e risorse adeguati, a tutela di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza dei cittadini”.







Lo ha dichiarato Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata