Europa Verde Provincia di Potenza annuncia la convocazione dell’Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche elettive, momento fondamentale di partecipazione democratica e di rilancio dell’azione politica sul territorio.

L’assemblea si terrà sabato 12 luglio 2025, alle ore 10:00, presso la sede di ScamBio Logico, in Piazzale Istria 1, a Potenza.

L’incontro sarà occasione per fare il punto sulle attività svolte, condividere proposte programmatiche e scegliere insieme i rappresentanti provinciali che guideranno il partito nei prossimi anni, in un contesto politico e ambientale sempre più cruciale.

Europa Verde invita iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati a partecipare per portare idee e contributi utili a rafforzare l’impegno per la transizione ecologica, la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile della Basilicata.