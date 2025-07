“Ci vuole un’alleanza sociale della speranza”, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, collegandosi in video con l’Assemblea dei soci della Cooperativa Auxilium, che si è svolta nella sede di Senise, in provincia di Potenza, la mattina del 4 luglio. “L’alleanza sociale della speranza è il senso della cooperativa – ha aggiunto l’Arcivescovo di Bologna - ed è il senso della consapevolezza che solo insieme si può lavorare per un mondo migliore, dove i tanti bambini e bambine che oggi soffrono possano tornare a sorridere”.



L’Assemblea dei soci è sempre un momento molto sentito nella Cooperativa Auxilium, nata in Basilicata 26 anni fa e oggi presente in diverse regioni italiane. Per questo l’Assemblea, guidata dal Presidente Pietro Chiorazzo, il quale ha presentato il bilancio dell’attività svolta nel 2024, ha coinvolto anche quest’anno gli oltre 1500 soci, tra chi era presente e chi ha dato la sua delega, per rimanere al lavoro e garantire il servizio alle decine di migliaia di persone in stato di bisogno che la cooperativa assistite ogni giorno.



L’Assemblea, come ogni anno, è stata preceduta da un momento di dialogo e di riflessione, al quale ha partecipato Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa, che ha lasciato per l’impegno politico in Regione. Chiorazzo è tornato a salutare i soci lavoratori dopo che lo scorso anno era mancato a causa di un delicato problema di salute: “È emozionante tornare qui, rivedere tanti amici e tante persone con le quali ho condiviso una lunga strada professionale ed umana. Il 5 luglio è la Giornata Internazionale delle Cooperative ed è giusto celebrarla qui. Ho con me una copia del libro del Presidente di ICA Ariel Guarco ‘Cooperative in Azione’, nel quale un capitolo intero è dedicato all’esperienza di Auxilium. Essere l’unica cooperativa europea presa come modello nel libro è un grande onore e vi auguro con tutto il cuore di continuare a vivere con passione l’essere cooperatori”.



Come ospite, insieme ad Angelo Chiorazzo, c’era don Gianluca Bellusci, della Diocesi di Tursi Lagonegro e, in collegamento da Roma, il Presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, il quale ha emozionato le centinaia di soci lavoratori presenti con le sue parole: “Cooperare per crescere insieme, il titolo che avete scelto per l’assemblea 2025, è altamente significativo, perché nel mondo di oggi, che è fatto di tanti io isolati, deve farsi strada l’idea che da soli non possiamo andare da nessuna parte”. Ha continuato Impagliazzo: “Credo che l’essere insieme, il cooperare, il condividere le nostre risorse, le nostre competenze, le nostre umanità sia l’unico modo per crescere. Quello che la politica, anche a livello internazionale, spesso non ha capito, è che dobbiamo entrare sempre più nella logica del noi. E credo che la vostra cooperativa lo dimostri ormai da molti anni. L’unico modo per dare risposte alle persone, ma anche per dare risposte alla nostra umanità, è entrare nella logica del noi, altrimenti ci condanniamo all’irrilevanza”.



Un grande applauso ha accolto il collegamento del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi Italiani che ha avuto modo di conoscere in più occasioni il lavoro della Cooperativa Auxilium. Zuppi, riprendendo le parole di Impagliazzo, ha aggiunto: “Il passaggio dall’io al noi è fondamentale in questo mondo dove impera l’egocentrismo e l’incapacità di aiutarsi. E il primo passo è avere attenzione verso gli altri. La speranza inizia con l’attenzione agli altri. Bisogna vedere attraverso le sofferenze degli altri, non evitarle. Occorre riconoscere nella sofferenza il valore dell’altro, il valore del prendersi cura. Questo è un insegnamento evangelico e io vi ringrazio per quello che fate”.