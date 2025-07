Un successo lucano nel panorama della sanità italiana: l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) si posiziona al primo posto in Italia per efficienza sanitaria secondo il report 2024 del Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Una classifica che non lascia spazio a dubbi: il centro oncologico lucano svetta su 43 tra Aziende sanitarie, ospedaliere e IRCCS di otto regioni italiane (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata), distinguendosi per qualità dei servizi, rigore nella gestione e sostenibilità economica.



“Questo è un risultato importante per la Basilicata e per tutti i lucani”, commenta il Presidente della Regione Vito Bardi. “Il CROB si conferma non solo come presidio di cura, ma come eccellenza nazionale, capace di coniugare innovazione, efficienza e umanità. E’ il risultato del lavoro di squadra di un personale straordinario, guidato da una visione manageriale moderna e attenta ai bisogni del territorio. La sanità lucana merita di essere raccontata per ciò che è: una sanità che funziona e che oggi riceve il giusto riconoscimento anche a livello scientifico e istituzionale”.



Il report MeS rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la misurazione dell’efficienza e della qualità delle aziende sanitarie. Tra gli indicatori più significativi figura il “costo medio per punto Drg”, che mette in relazione i costi dell’ospedale con il volume complessivo delle attività sanitarie erogate. Proprio su questo parametro il CROB ha fatto registrare i valori migliori d’Italia, dimostrando una capacità di gestione che fa scuola.



“Il risultato assume un valore ancora più rilevante - aggiunge Bardi - se si considera che l’Istituto lucano ha ottenuto il primato all’interno di un sistema altamente competitivo e monitorato, dove solo le regioni che trasmettono periodicamente i propri dati possono essere valutate secondo i rigorosi standard del MeS. Un riconoscimento che - prosegue il Presidente - ci motiva a fare ancora meglio. La salute dei cittadini è e resta la nostra priorità assoluta. Possiamo dire con orgoglio che in Basilicata si cura bene. E lo si fa con efficienza e responsabilità”.