Ventiquattro milioni di euro da assegnare alla Provincia di Matera per consentire, almeno in parte, la manutenzione dei circa 1400 km di strade in dotazione all’Ente presieduto da Francesco Mancini. Li ha stanziati la Regione Basilicata, a valere sui fondi FSC, accogliendo parte delle richieste che la Provincia di Matera ha fatto pervenire al dipartimento Infrastrutture e all’assessore regionale Pasquale Pepe.

Il programma e la mission degli interventi sono stati presentati stamani nella sede della Provincia, in via Ridola, a Matera, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente Mancini, il dirigente dell’Ufficio Tecnico provinciale, Pasquale Morisco, l’assessore Pepe e il direttore generale del dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, Antonio Altomonte.

Tra gli interventi più corposi spiccano i 3 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza della Pozzitello-Pisticci-San Basilio, i 2 milioni e 700mila euro per gli interventi di manutenzione straordinaria della SP 73 “Scanzano-Mare” e della SP 95, i 2 milioni e mezzo per la manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della SP 3 che collega Matera città alla costa jonica, i 2 milioni sia per l’intervento di completamento e messa in sicurezza della SP 271 Matera-Santeramo che della SP 5 e un milione per gli interventi di messa in sicurezza della SP 277. Nel complesso, sono stati ammessi a finanziamento 23 interventi.

“Il risultato raggiunto – ha spiegato il Presidente Mancini – è rilevante perché attraverso questa dotazione finanziaria proviamo a combattere l’endemica carenza di risorse e ad assicurare, almeno in parte, quella manutenzione e messa in sicurezza di varie arterie, alcune delle quali oggettivamente necessitano di interventi urgenti. Voglio ringraziare l’assessore Pepe per aver compreso le nostre necessità ed aver sempre mostrato propensione all’ascolto e al dialogo. Sono certo che questa sinergia costruttiva proseguirà nell’immediato futuro e ci consentirà di soddisfare le esigenze della collettività”.

L’assessore Pepe ha confermato “l’importante percorso sinergico tra Regione e Provincia che ha portato, dopo un confronto sulle arterie da finanziare, all’individuazione degli interventi. Abbiamo ritenuto di premiare quelle strade strategiche, che cioè mettono in collegamento i vari centri urbani o che collegano questi ultimi con centri di interesse e che, quindi, coprono parti rilevanti di territorio. Ringrazio i tecnici della Regione e quelli della Provincia perché è grazie a loro che, dopo l’individuazione dei criteri da utilizzare, si è arrivati all’elenco delle opere da finanziare”. Infine, Pepe ha reso noto che “dopo il momento divulgativo odierno seguirà, a breve, quello pratico con la sottoscrizione degli atti tra il Presidente Mancini e il Governatore Vito Bardi”.