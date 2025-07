Ieri si è svolto, presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, un importante incontro istituzionale tra l’Amministratore Unico dell’ATER di Matera, Maridemo Giammetta, il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture Avv. Pasquale Pepe e il Direttore Generale Dott. Antonio Altomonte. Erano presenti anche il Direttore dell’Ater, ing. Pasquale Lionetti e la funzionaria Dott.ssa Annalisa Giordano.







L’incontro ha avuto come tema centrale la proposta di programma di reinvestimento dei fondi previsti dalla Legge 560/93 – annualità 2025, destinati a interventi mirati nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Le principali azioni programmate hanno riguardato: l’acquisizione di aree per gli interventi costruttivi, la manutenzione e il recupero di alloggi situati in fabbricati di proprietà mista e il ripristino di alloggi attualmente sfitti.







In particolare, l’ATER di Matera ha evidenziato alla Regione la necessità di individuare e destinare le risorse utili a riqualificare ben 85 alloggi di E.R.P. di proprietà dell’Ente attualmente inutilizzabili, ai fini dell’assegnazione alle famiglie in graduatoria nei Comuni della provincia di Matera.







“Esprimo piena soddisfazione per l’incontro e per la sensibilità dimostrata dall’Assessore Pepe – ha dichiarato l’Amministratore Unico Giammetta –. Abbiamo riscontrato una forte volontà politica e tecnica nel dare priorità al tema dell’abitare sociale. È fondamentale lavorare insieme per garantire un alloggio dignitoso a chi ne ha diritto, rafforzando il ruolo dell’ATER come presidio pubblico a tutela delle fasce più deboli.”







L’Amministratore Unico ha inoltre voluto ringraziare l’Assessore Pepe e il Direttore Generale, Antonio Altomonte, per il concreto coinvolgimento dei Dipartimenti regionali competenti, già al lavoro per individuare le risorse necessarie a sostenere gli interventi proposti.







Questo confronto istituzionale rappresenta un passo decisivo nella definizione di politiche abitative inclusive ed efficaci, in grado di migliorare la qualità della vita e contrastare il disagio abitativo in Basilicata.