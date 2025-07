Il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani lancia un nuovo appello denunciando la grave emergenza idrica che colpisce l’agricoltura. Accusano l’inefficienza burocratica e l’inutilità dei tavoli istituzionali: “Mentre si fanno slogan, i campi muoiono”. Chiedono risposte concrete e denunciano: “Il Sud si desertifica e nessuno ascolta chi lavora la terra”.



di seguito il comunicato.

Tavolo Verde, consorzi, associazioni: ci stiamo prendendo in giro? Intanto la terra si desertifica e il Sud muore.







In riferimento alla conferenza stampa successiva al Tavolo Verde, come Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani, oggi vogliamo porre una domanda semplice ma chiara.



E stavolta non ce la poniamo in silenzio, la facciamo ad alta voce:







Le associazioni di categoria che hanno partecipato al Tavolo Verde, sedute accanto all’assessore Cicala, hanno chiesto ai loro associati quali problemi avvertono gli agricoltori? Hanno chiesto chi sta soffrendo? Hanno ascoltato i campi?







Perché, a giudicare dalla conferenza stampa, sembrerebbe che tutto proceda bene.



Si sta facendo il possibile, i tavoli funzionano, i problemi si affrontano, l’acqua arriva.



Ma nei nostri campi non è così. Nelle nostre famiglie non è così.







Fino a qualche anno fa, lo stesso Consorzio di Bonifica della Basilicata era considerato da rivoluzionare, da smontare, da riformare.



Oggi, improvvisamente, sarebbe efficiente, tutto funziona, tutti collaborano, eppure i raccolti si perdono, l’acqua manca e le imprese chiudono.







Ci stiamo prendendo in giro? O stanno prendendo in giro noi?







Mentre si fanno tavoli e si costruiscono slogan, la terra si desertifica, si svuota, si impoverisce.



Questa crisi idrica non è solo un’emergenza locale, è il riflesso della più ampia questione meridionale, che da decenni si trascina tra promesse, ritardi e responsabilità mancate.







Il Sud muore di abbandono, di scelte sbagliate, di inefficienza e di complicità.







Noi non siamo qui per sorrisi e passerelle. Noi siamo agricoltori, viviamo la terra, e la verità non si nasconde con una conferenza stampa.







Prima che sia troppo tardi, qualcuno abbia il coraggio di dire le cose come stanno.



Basta teatrini. Basta propaganda. Noi vogliamo i fatti.







E rinnoviamo l’invito ai pochi politici seri e alle poche associazioni di categoria serie: alzate la testa, abbiate il coraggio di rompere con le vecchie logiche, di stare dalla parte di chi lavora e produce.







Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani