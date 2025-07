I dati ISTAT sull’occupazione nel mese di maggio confermano una dinamica positiva a livello nazionale.

Il numero degli occupati in Italia supera i 24 milioni , in aumento rispetto al mese precedente. Crescono i dipendenti permanenti (16,42 milioni) e gli autonomi (5,22 milioni), mentre calano i dipendenti a termine (2,66 milioni), segnando un miglioramento nella qualità dell’occupazione. Rispetto a maggio 2024, si registra un incremento complessivo di 408mila occupati.

Anche i principali indicatori del mercato del lavoro mostrano segnali incoraggianti, occupazione al 62,9%, disoccupazione al 6,5%, inattività in calo al 32,6%. In Basilicata, seppur con numeri più contenuti, si osservano tendenze analoghe. Secondo stime regionali, a maggio 2025 si registrano circa 3.320 nuove assunzioni, in lieve crescita rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, la qualità dei contratti resta fragile: oltre l’80% delle nuove attivazioni è a tempo determinato, segno di una persistente precarietà nel tessuto produttivo. «L’aumento degli occupati e il calo degli inattivi sono segnali incoraggianti, anche, per la Basilicata, dichiara il Segretario Regionale della Confsal Basilicata Gerardo de Grazia, ma i numeri parlano chiaro: abbiamo bisogno di rafforzare l’occupazione stabile, sostenere la formazione professionale e investire su giovani e donne. La precarietà non può essere la normalità, soprattutto in un territorio che già soffre per il calo demografico e la fuga dei talenti.»

Come Confsal Basilicata rinnoviamo l’appello alle istituzioni regionali affinché vengano potenziate le politiche attive del lavoro e i servizi per l’impiego, puntando su filiere produttive strategiche, innovazione e transizione ecologica.