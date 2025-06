Martedì prossimo, 1 luglio 2025, alle 11.30 è in programma una conferenza stampa nella sala riunioni (4 piano) del Dipartimento Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata. E’ stata convocata dall’assessore regionale Carmine Cicala per un aggiornamento sulla questione idrica legata all’irriguo e al comparto zootecnico e per informazioni in merito al fabbisogno irriguo delle colture autunno-vernine. Si tratta di argomenti iscritti all’ordine del giorno del Tavolo Verde, presieduto dallo stesso Cicala, che si terrà prima dell’incontro con la stampa, alle 10, nella stessa sala riunioni.