La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico, gli obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per le direzioni generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASP e ASM), dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture per il triennio 2025–2027.







Gli obiettivi approvati, definiti in coerenza con la normativa vigente in termini di erogazione dei LEA, i nuovi standard del DM 77/2022 e il sistema nazionale di garanzia e riguardano tre aree principali:



Tutela della salute, con azioni su prevenzione, vaccinazioni, screening oncologici e sicurezza;



Performance organizzative e cliniche, tra cui appropriatezza dei ricoveri, gestione delle emergenze, assistenza territoriale e prescrizioni;



Obiettivi strategici regionali, che comprendono ricerca, gestione del rischio clinico, uso dei dati sanitari e contenimento della spesa del personale.







“Con questo provvedimento - spiega l’assessore Latronico - definiamo con chiarezza e trasparenza quali sono le priorità sanitarie e organizzative per le nostre aziende, mettendo al centro la tutela della salute dei cittadini e l’efficienza del sistema. Il documento stabilisce, inoltre criteri e modalità di valutazione dei risultati raggiunti finalizzati anche al riconoscimento dell’indennità di risultato del management aziendale. Questo modello premia il merito e stimola il miglioramento continuo. Il provvedimento assume anche un valore strategico per il futuro della sanità lucana; Superare la valutazione del Comitato LEA - conclude l’assessore - è condizione necessaria per ottenere le risorse aggiuntive del Fondo Sanitario Nazionale, ma, soprattutto, è la misura della qualità delle cure che riusciamo a garantire ogni giorno ai nostri cittadini”.