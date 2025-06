“Ho partecipato con grande interesse al convegno sulla mobilità sostenibile organizzato da Vaimoo a Matera, un momento importante di confronto e riflessione sulle strategie da adottare per trasformare i nostri territori in luoghi più vivibili, accessibili e rispettosi dell’ambiente. Il tema della mobilità sostenibile nelle città è oggi centrale, non solo per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria, ma anche per ridisegnare spazi urbani a misura di cittadino. A Matera, il servizio di bike-sharing con bici elettriche sta dando segnali incoraggianti, e può diventare un modello replicabile anche nei centri minori della regione, favorendo la mobilità dolce e l’intermodalità.



Nel corso del convegno si è parlato anche delle straordinarie potenzialità del cicloturismo, soprattutto se sostenuto da percorsi sicuri e attrezzati, come le vie verdi, le ciclovie e i tracciati storici come la Via Francigena o la Ciclovia Irsina–Nova Siri. Questi itinerari rappresentano una grande opportunità per valorizzare il territorio, attirare un turismo lento ed esperienziale e rafforzare l’economia locale.



È assolutamente possibile replicare modelli di connessioni con il trasporto pubblico locale, già presenti sia in Italia che in Europa, in cui l’integrazione di diverse modalità di trasporto come autobus e treni con la bicicletta è funzionale e vincente.



Affinché la mobilità ciclistica diventi realmente una scelta accessibile, è fondamentale investire anche nei servizi di supporto: punti di assistenza, stazioni di posta, aree di ristoro, officine mobili e strutture attrezzate lungo i percorsi cicloturistici. Il terminal FAL di Serra Rifusa, già attivo a Matera, potrebbe diventare uno snodo strategico per favorire l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto e offrire servizi utili ai viaggiatori.



Dal confronto emerso oggi, è chiaro che Matera può diventare un laboratorio permanente di buone pratiche per la mobilità sostenibile, grazie alla sinergia tra istituzioni, imprese come Vaimoo, cittadini e operatori turistici. Continuerò a promuovere con convinzione politiche che puntino all’integrazione tra mobilità attiva, trasporto pubblico e valorizzazione del territorio, affinché la Basilicata possa giocare un ruolo da protagonista nella transizione ecologica e nella promozione di un nuovo modello di sviluppo”.



Così, in una nota, il Consigliere Regionale di Azione Nicola Morea.