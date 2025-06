Con grande soddisfazione esprimo le nostre più sentite congratulazioni a Simone Pierro per la sua nomina a Segretario Regionale della Basilicata di Forza Italia Giovani.



La conferma di Pierro , dopo un anno e mezzo di incarico, rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e un momento significativo per il movimento giovanile azzurro lucano, che trova in lui una figura di riferimento capace di incarnare i valori e gli ideali di Forza Italia con passione e determinazione.



Il suo impegno nel territorio e la sua visione politica orientata al futuro costituiscono le basi solide su cui costruire un percorso di crescita e rinnovamento per Forza Italia Giovani in Basilicata. Sono certo che saprà interpretare al meglio le istanze e le aspettative dei giovani lucani, promuovendo iniziative concrete per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione delle nuove generazioni.



Auguro al nuovo Segretario Regionale un proficuo lavoro e gli assicuro il mio pieno sostegno per le sfide che lo attendono, certo che saprà guidare Forza Italia Giovani Basilicata verso nuovi traguardi di crescita e affermazione.

Buon lavoro, Simone.