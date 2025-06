A tutela degli attuali 264 posti di lavoro presso lo stabilimento Italtractor di Potenza, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Lavoro, Francesco Cupparo, ha comunicato oggi, nel corso di un incontro presso il Dipartimento con rappresentanti aziendali e sindacali, l’avvio del finanziamento previsto dallo scorrimento della graduatoria dell’Avviso Pubblico “Contratto di Sviluppo a valenza regionale” per Grandi Imprese.







Il progetto, dal valore complessivo di circa 17 milioni di euro, sarà cofinanziato per il 30% dalla Regione Basilicata, consentendo il rilancio produttivo dello stabilimento di Potenza e scongiurando il rischio di ridimensionamento occupazionale.







Cupparo ha ricordato che, complessivamente, sono 87 le imprese lucane ammesse ai contributi previsti dagli Avvisi Pubblici “Contratto di Sviluppo a valenza regionale” e “Mini P.I.A. – Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati di agevolazione”, per un ammontare complessivo di 111,7 milioni di euro.







I dettagli del finanziamento:







Contratto di Sviluppo (Grandi Imprese e PMI)



Stanziamento complessivo: 80,7 milioni di euro



8 istanze di Grandi Imprese finanziate per 17,47 milioni di euro



22 istanze di Piccole e Medie Imprese finanziate per 33,2 milioni di euro







Mini P.I.A. – Pacchetti integrati di agevolazione



Stanziamento complessivo: 31 milioni di euro



57 istanze finanziate







Gli incentivi coprono:



30% dell’investimento per le Grandi Imprese



40% per le Medie



50% per le Piccole







Obiettivi strategici







Tra gli obiettivi prioritari dei Contratti di Sviluppo a valenza regionale, l’Assessore Cupparo evidenzia:







Rafforzare la competitività e sostenibilità ambientale delle imprese;



Favorire la ristrutturazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione produttiva in ottica di economia circolare e transizione ecologica;



Attrarre nuovi investimenti innovativi e sostenibili, anche nelle aree ZES;



Recuperare siti industriali dismessi, valorizzando competenze e know-how locali;



Incentivare attività in settori strategici regionali e in via di rilancio.







Il Mini P.I.A. si configura come uno strumento agile e mirato a supporto delle imprese, volto a:



Sviluppare e rafforzare ricerca, innovazione e tecnologie avanzate;



Sostenere la crescita delle PMI e la creazione di nuova occupazione;



Promuovere specializzazione intelligente, transizione industriale e imprenditorialità, in coerenza con la strategia regionale S3 2021–2027.







Cupparo ha infine sottolineato che i Contratti di Sviluppo a regia regionale rappresentano un modello efficace di politica industriale, ispirato alle migliori pratiche nazionali ma adattato alla realtà lucana. L’obiettivo è favorire investimenti di media dimensione e offrire un supporto concreto agli imprenditori locali, in una fase cruciale di rilancio e crescita.