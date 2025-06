Forte, chiara, diretta si leva in queste ore la voce di Vito De Filippo (già Presidente della Giunta regionale). Nulla da interpretare, tutto cristallino. Succede quando hai imparato a conoscerti e magari a riconoscerti e non percepisci il tuo interlocutore come un nemico. Succede quando hai condiviso obiettivi comuni e a volte, come Vito stesso ha affermato, ti sei scontrato perché c’era una diversità di vedute. Ma lo scontro può essere anch’esso qualcosa che unisce se c’è la necessaria maturità. Di Vito De Filippo penso che sia innamorato della politica, oltre che della filosofia, e sono altresì certo che in questo, come in altri frangenti, sia assolutamente convinto della bontà delle ragioni che sto provando a difendere. Il diritto umano alla conoscenza, non mi stancherò mai di ripeterlo, è un diritto che dà forza e contenuto alla parola democrazia. Basterebbe pensare che per poter invadere l’Iraq furono costretti ad inventarsi una bugia, rilanciata a reti unificate. Lo afferma, sia chiaro, chi non è mai stato un fan di Saddam e scendeva in piazza quando gasava i curdi e massacrava il suo stesso popolo.

Caro Vito, sai che cosa ci unisce? La capacità di provare passioni vere, in un mondo che alimenta leader usa e getta e di cartapesta. Non so cosa ci riserverà il domani, ma so che oggi non hai fatto mancare la tua voce nel merito e non con un appello stantio e preconfezionato. E certo non dimentico che in questo 2025 hai scelto di tornare ad iscriverti a Radicali Lucani.

Non aggiungo altro, ti dico solo che accolgo il tuo invito e che per il momento rinuncio allo sciopero della sete e proseguirò il mio digiuno iniziato alle 23.59 del 6 giugno.

Un abbraccio

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella”.