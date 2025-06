Di seguito la nota di vicinanza e sostegno da parte dell’ex presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, nei confronti di Maurizio Bolognetti.



Le tue battaglie sono state sempre scomode ed anche coraggiose, le hai fatte contro tutti anche contro di me quando non condividevi le mie scelte. Io, come sai, ho sempre dimostrato di aver rispetto per chi non ha la mia stessa idea e quindi è stato sempre facile avere un rapporto che non ho difficoltà a considerare trasparente, autentico. La parola solenne che contraddistingue una relazione vera e sincera e’ una sola : RISPETTO. Appunto. Per questa ragione ti invito con forza a non intraprendere lo sciopero della sete. Sono convinto che le tue domande avranno una risposta. Non posso dubitare che ci sia tanta sordità. Per quello che potrò mi attiverò anche io nelle prossime ore per sollecitare. Nel frattempo ti chiedo di sospendere lo sciopero della sete come hai annunciato. Non sarai solo, sono sicuro!



Vito De Filippo