Il Sindacato SIFUS di Basilicata torna a denunciare con forza l'ennesimo mancato pagamento degli stipendi alle lavoratrici della mensa scolastica dipendenti dalla ditta SLEM. srl

Una situazione che, ormai, si è trasformata in una consuetudine mensile inaccettabile, che calpesta la dignità e i diritti di lavoratrici le quali garantiscono ogni giorno, con professionalità e sacrificio, un servizio essenziale all’interno degli istituti scolastici della nostra comunità.

È intollerabile che ogni mese ci troviamo a segnalare lo stesso problema.

Le maestranze impiegate per circa 15 ore settimanali percepiscono già stipendi irrisori e alla luce dei fatti , seppur senza stipendio, spesso continuano a lavorare per garantire il servizio di refezione ma costrette a fare la fame ! Non possiamo restare in silenzio difronte a un tale disprezzo per la dignità del lavoro femminile e pubblico”

Tutto ciò è inaccettabile .

Il SIFUS chiede

- all’azienda SLEM srl di corrispondere con urgenza quanto dovuto alle dipendenti .

- Il rispetto del CCNL e delle normative sul lavoro.

- ⁠il riconoscimento del lavoro svolto , anche con la stabilizzazione dei contratti .

- L’intervento urgente del Comune di SENISE quale ente committente ,

affinché possa porre fine a questa situazione ormai annosa e a dir poco deplorevole , con l’auspicio di poter riprende l’anno scolastico in condizioni di normalità .

“la mensa funziona grazie a queste lavoratrici che ogni giorno cucinano e si prendono cura dei nostri bambini nonostante le molteplici criticità” conclude la segretaria regionale SIFUS -Pina De Donato .

Dietro ogni pasto a scuola c’è una lavoratrice che merita dignità, contratto e stipendio .

Il SIFUS non arretrerà un passo finché l’ultimo euro non sarà pagato e i diritti pienamente rispettati.