Il vicepresidente della Regione Basilicata assessore alle Infrastrutture, con delega anche alle Reti idriche, Pasquale Pepe, ha convocato per venerdì 27 giugno 2025, alle ore 15.30, una riunione operativa al Dipartimento in Corso Garibaldi a Potenza. All’ordine del giorno, lo stato di attuazione dei progetti e dei lavori sulle infrastrutture idriche della Basilicata e la pianificazione di nuovi interventi.



All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle principali strutture deputate alla gestione di impianti e servizi: Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, Acque del Sud, Acquedotto Lucano e Consorzio di Bonifica della Basilicata.



L’iniziativa rientra nell’ambito del rafforzamento della governance territoriale e del coordinamento strategico per garantire un’efficiente gestione delle risorse idriche regionali.