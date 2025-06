Un clima di ascolto, collaborazione e concretezza ha caratterizzato l’incontro che si è svolto questa mattina a Potenza tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci eletti alle recenti elezioni amministrative: Antonio Nicoletti (Matera), Giuseppe Donato Telesca (Atella), Francesca Matarazzo (Bernalda), Giuseppe Candela (Irsina), Pasquale Castronuovo (Lavello), Eleonora Castronuovo (Senise) e Renato Martucci (Tolve).



“Oggi non è solo una stretta di mano istituzionale, ma l’inizio di un percorso per costruire insieme il futuro dei nostri territori”, ha detto Bardi aprendo l’incontro.

Nella Sala Verrastro della Giunta regionale si sono riuniti rappresentanti di piccole comunità e centri più grandi, uniti dal desiderio comune di lavorare con responsabilità e visione. “Il ruolo dei sindaci è fondamentale, siete il primo punto di riferimento per i cittadini. La Regione sarà al vostro fianco: vogliamo rafforzare il dialogo istituzionale e superare insieme le sfide, dalle infrastrutture ai servizi, dallo sviluppo locale alla valorizzazione delle risorse”, ha sottolineato Bardi.

Durante l’incontro si è fatto cenno a politiche sociali e sostegno alle aree interne. Il Presidente ha ribadito la volontà della Giunta regionale di semplificare i rapporti tra enti e di favorire una programmazione condivisa, capace di dare risposte tempestive e concrete. “Ogni comunità, a prescindere dal colore politico, merita attenzione e opportunità. Questo è il tempo della responsabilità e della cooperazione”, ha sottolineato Bardi. L’incontro si è chiuso con un momento di confronto aperto, in cui diversi sindaci hanno espresso le priorità dei propri territori, ricevendo l’impegno della Regione a proseguire il dialogo in modo continuativo. A tal proposito il Presidente Bardi ha annunciato un suo giro tra i comuni subito dopo la pausa estiva per focalizzare l’attenzione sui temi e sulle problematiche locali.