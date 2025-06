“Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Governo nazionale, fortemente voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, di abolire il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina. Si tratta di una svolta epocale, targata Forza Italia, che segna finalmente un cambio di rotta nella formazione del personale sanitario in Italia.”

“L’abolizione del numero programmato rappresenta un passo fondamentale per contrastare, nei prossimi anni, la grave carenza di medici che sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario. Aumentare l’accesso agli studi medici significa, concretamente, garantire un futuro con più professionisti in corsia, nei reparti, sul territorio. Un sistema con più medici è un sistema che può offrire più cure, più servizi e più prossimità ai cittadini.”

“Per la Basilicata, questa decisione si inserisce in modo perfetto nella visione lungimirante del Presidente Bardi e della sua maggioranza, che ha fortemente voluto l’istituzione della facoltà di Medicina nella nostra regione. Una scelta che oggi si rivela ancora più strategica: tanti giovani lucani potranno formarsi nel proprio territorio, evitando l’emigrazione forzata verso altre università e contribuendo direttamente al rafforzamento del nostro sistema sanitario regionale.”

“Il percorso di rilancio della sanità lucana passa anche attraverso l’impegno concreto del governo regionale: grazie all’utilizzo dei fondi del PNRR stiamo investendo in nuove attrezzature, in ammodernamento tecnologico e in infrastrutture sanitarie. Un impegno a tutto campo che, unito alla formazione di nuovi medici, ci consentirà di offrire, nei prossimi anni, un servizio sanitario più efficiente, moderno e vicino ai bisogni dei cittadini lucani.”

“Forza Italia si conferma ancora una volta forza di responsabilità e di governo, capace di dare risposte concrete ai territori e costruire opportunità per le giovani generazioni.”



Gianuario Aliandro

Capogruppo di Forza Italia – Consiglio Regionale della Basilicata