“Con l’insediamento ufficiale di Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato di Stellantis, si apre una nuova fase per il gruppo automobilistico. Dopo le numerose visite effettuate negli stabilimenti europei, ci aspettiamo che il prossimo passo sia una visita allo stabilimento di Melfi” – dichiara Gerardo Evangelista, segretario della Fim Cisl Basilicata.



“Il progetto industriale di Melfi, che prevede la produzione di modelli strategici in versione elettrica e ibrida, rappresenta un pilastro per Stellantis in Italia. Tuttavia, i volumi produttivi restano legati a doppio filo all’andamento del mercato, e il 2025 si preannuncia un anno particolarmente sfidante. È fondamentale – continua Evangelista – garantire continuità e rafforzare il progetto Melfi in un contesto competitivo in continua evoluzione.”



“La Fim Cisl è pronta al confronto con l’amministratore delegato Filosa per sostenere e rilanciare il sito lucano, trovando il giusto equilibrio tra innovazione, sostenibilità e occupazione.”