“Il ministero dell’Economia ha pubblicato le pagelle delle Regioni in fatto di spesa sanitaria. Alcune hanno ottenuto ottimi voti, mentre altre sono state rimandate. Il rapporto illustra quanto le Regioni siano capaci di gestire al meglio il servizio sanitario, nel rispetto dell’equilibrio economico che questo richiede. Nella pratica, i risultati positivi si traducono in Regioni con una sanità funzionante, e tra queste spicca la nostra Regione Basilicata che guadagna classifica in alto”.



Lo afferma il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “La nostra Regione Basilicata per la prima volta e dopo un decennio di gestione a governo Centro Sinistra si attesta nella pagella a tema spesa economica tra le Regioni migliori. Si evince chiaramente dal rapporto sulle spese sanitarie delle Regioni del ministero dell’Economia che si divide in Regioni con esiti positivi, quindi non sottoposte a piano di rientro. In ogni caso, guardando ai risultati economici, il rapporto ci conferma che tra le Regioni “migliori” c’è la Basilicata in avanzo per 0,129 milioni di euro. Nello specifico, la regione Basilicata ha impiegato poco tempo a trovare le risorse per coprire le spese, grazie all’impegno dell’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico coadiuvato dal D.G. ASM Maurizio Friolo e dal D.S. ASM Andrea Gigliobianco nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza continuando a spalmare e a rappresentare per la Basilicata un’opportunità straordinaria per modernizzare i servizi pubblici, rafforzare la coesione territoriale e rispondere in modo strutturale ai bisogni delle comunità lucane anche prima dei tempi previsti. Per questo, il rapporto non ha continuato a sollecitare la Regione per un controllo della gestione del sistema sanitario, perche al momento si dimostra sufficiente e in perfetta linea proprio per via della grande tenacia politica manageriale nell’assolvere gli obblighi di rendicontazione in maniera positiva e tempestiva. Per esempio, l’Ugl Matera ricorda che alcune delle Regioni, tra cui la Basilicata con piani di rientro, sono riuscite a terminarlo e risultare tra le Regioni con equilibrio economico approvato senza star più nel limbo totale con il piano di rientro e risultano a oggi potenzialmente a livello commissariamento. Ci onora ricordare - conclude Giordano - che oggi tra le regioni storicamente fiore all’occhiello della sanità, a superare il punteggio minimo di 60 punti su 100 in ciascuna delle macroaree sono Basilicata unitamente a Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Campania, Puglia e Sardegna. Un bel segnale che l’Assessore Latronico stà lasciando in una Regione che fino a pochi mesi fa risultava una delle ultime in classifica in una sanità allo sfracello”.