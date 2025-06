Il Partito Democratico di San Fele prende atto della nota diffusa dai consiglieri comunali Grottola, Sperduto, Annichiarico e De Carlo in merito allo svolgimento del congresso cittadino tenutosi il 20 giugno. A tale comunicazione, si ritiene doveroso rispondere per chiarezza e trasparenza nei confronti degli iscritti e della comunità politica locale.

In primo luogo, si evidenzia che il consigliere Michele Grottola non risulta iscritto al Partito Democratico, circostanza che rende anomala la sua pretesa di interlocuzione con organi del Partito a cui non appartiene.

In secondo luogo, si smentisce categoricamente la presenza di familiari del Commissario Michele Fasanella negli organismi direttivi locali.

Per quanto riguarda le modalità del congresso, questo è stato convocato con ampio preavviso per il 20 giugno, come documentato anche dalla pubblicazione ufficiale della locandina. È noto a tutte le componenti che la scadenza nazionale per la celebrazione dei congressi fosse fissata al 30 giugno.

Durante i mesi di marzo, aprile e maggio, sono state organizzate diverse giornate di tesseramento. I firmatari della nota, dopo aver ignorato tali occasioni, hanno tentato in extremis di ottenere una proroga minacciando l’uscita dal partito. Nonostante ciò, si è cercato in ogni modo di garantire la massima partecipazione.

Solo dopo aver preso visione dell’elenco degli iscritti e appreso di rappresentare una minoranza, i consiglieri comunali a congresso iniziato hanno avanzato richieste di rinvio. Durante il congresso hanno esplicitamente motivato tale richiesta con l’assenza di numeri favorevoli.

È bene ricordare che il PD è uno spazio aperto al confronto e alla partecipazione, non un’arena di scontri personali. L’assemblea, regolarmente convocata, ha votato all’unanimità contro il rinvio e ha proceduto con l’elezione del nuovo Segretario di Circolo, Carmine Carnevale.

Il Partito Democratico di San Fele condanna gli attacchi strumentali e personali nei confronti del Commissario Fasanella, che in questi mesi ha lavorato per ricostruire il circolo anche nei confronti di chi, oggi, attacca dall’esterno.



San Fele, 23.06.2025

Segretario del Circolo PD San Fele

Carmine Carnevale