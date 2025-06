Mercoledì 25 giugno, nella ‘Sala Inguscio’ in via Verrastro a Potenza, si svolge l’incontro ‘Faster permitting for renewable energy projects in Italy’. Il progetto, promosso dal Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è attuato dall’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in collaborazione con la Commissione europea. La Regione Basilicata è stata selezionata quale regione pilota per contribuire a livello nazionale a individuare un progetto di semplificazione della gestione di procedure complesse, come previsto dal Pnrr, con particolare riguardo alle procedure autorizzative di impianti produzione di energia da fonti rinnovabili.



All’incontro, che si svolgerà dalle 9 alle 12, promosso dall’assessorato all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, parteciperanno esponenti degli uffici regionali, degli enti territoriali e delle associazioni di categoria.