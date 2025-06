È stato presentato il nuovo Piano straordinario pluriennale per la sicurezza della viabilità provinciale. Un passo importante per Lagonegro: la Provincia di Potenza ha accolto la richiesta dell’Amministrazione Comunale finanziando con 663.000 euro la riapertura della Galleria “De Lorenzo”. Di seguito il comunicato del Sindaco Salvatore Falabella.



È stato presentato il nuovo Piano straordinario pluriennale di messa in sicurezza della viabilità provinciale: la Provincia di Potenza ha finanziato l'intervento richiesto dall'Amministrazione Comunale per la riapertura della Galleria "De Lorenzo" con 663.000 euro valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 della Regione Basilicata. L'intervento sarà finalizzato al miglioramento infrastrutturale e delle condizioni di percorribilità del tratto stradale della SP ex SS 19.

Abbiamo sollecitato a più riprese la Provincia Di Potenza e, nei mesi scorsi, ho chiesto di essere audito in III^ Commissione Consiliare Permanente "Viabilità": ho espresso le criticità che la chiusura della galleria determina e la necessità di intervenire con urgenza, certo di rappresentare un'esigenza reale del territorio che non poteva non essere presa in considerazione. Così è stato.

Ora bisogna avanzare speditamente sulle fasi progettuali e di realizzazione dei lavori.

Ringrazio il Presidente della Provincia, Christian Giordano, il Vice Presidente, Rocco Pappalardo, ed il Presidente della III^ Commissione, Carmine Ferrone.



