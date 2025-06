“La vera rivoluzione culturale della riforma sulla disabilità è che la persona con disabilità non è più destinataria passiva di interventi, ma protagonista attiva del proprio progetto di vita. Questo è il cuore della nuova visione che stiamo costruendo anche in Basilicata”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, intervenendo questa mattina all’evento “Pronti per l’Indipendenza”, organizzato da FISH Basilicata al Polo bibliotecario di Potenza.

L’iniziativa, dedicata al tema della vita indipendente, ha presentato il progetto FISH finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso 2/2023.

“Il principio guida – ha spiegato Latronico – è la costruzione di un progetto personalizzato, fondato sui desideri, le aspirazioni, le scelte di ciascuno. È questa la chiave della riforma varata con il decreto legislativo 62 del 2024, che stiamo iniziando ad attuare anche nella nostra regione”.

L’assessore ha ricordato che la sperimentazione nazionale della riforma partirà a settembre proprio nella provincia di Matera: “Lunedì a Matera partirà la formazione destinata agli operatori sociali e sanitari, organizzata dal Ministero attraverso il FORMEZ. Abbiamo dato massima diffusione all’iniziativa e sollecitato la partecipazione di ATS e Aziende sanitarie. Anche noi come Regione saremo presenti, perché crediamo che l’integrazione sociosanitaria sia il presupposto essenziale per dare efficacia al nuovo modello”.

Un elemento di grande innovazione riguarda la composizione delle unità di valutazione multidimensionale, che saranno competenti per la stesura del progetto di vita. “Per la prima volta – ha sottolineato Latronico – la persona con disabilità entra a far parte attivamente di questo processo, con pari dignità e voce in capitolo. Non è un dettaglio tecnico, ma un cambiamento profondo che dobbiamo accompagnare con responsabilità”.

Nel suo intervento l’assessore ha evidenziato le misure già in campo da parte della Regione Basilicata: “Con l’ultima Delibera di Giunta sul Fondo per la non autosufficienza abbiamo previsto un accordo di programma tra ATS e Aziende sanitarie per garantire assegni di cura e voucher per l’acquisto di servizi a favore delle persone con disabilità. È una delle responsabilità assegnate alle Regioni dalla riforma e vogliamo essere all’altezza di questa sfida”.

Latronico ha poi richiamato l’impegno in corso anche su altri fronti fondamentali: “Stiamo andando avanti con le misure a sostegno dei caregiver familiari e con quelle legate al ‘Dopo di noi’, in attuazione della legge 112/2016. Sono tutti tasselli di una visione più ampia che riconosce il valore dell’autonomia, della dignità e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità”.