Nella giornata di lunedì 16 giugno nel Palazzo di città il consigliere comunale di maggioranza, Mario Vigorito (Lega Salvini), e il primo cittadino, Enrico Bianco, hanno ricevuto il delegato regionale per il dissesto idrogeologico nominato dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, Gianmarco Blasi, per discutere del “Canale 7” in via San Giusto, a pochi metri di distanza dal complesso turistico “Marinagri”, che da anni sta creando non pochi disagi agli agricoltori di quell’area, che sono numerosi, i quali si vedono allagati i poderi ogniqualvolta si verifica una pioggia intensa. Lo stesso Vigorito a margine dell’incontro istituzionale dichiara: “La Regione Basilicata è in prima linea per risolvere questo problema che attanaglia le imprese agricole dell’area nord di Policoro a rischio idraulico di inondazione in caso di calamità naturali come più volte accaduto in passato, con l’acqua che è arrivata a oltre mezzo metro d’altezza in qualche caso poiché non defluisce ma trova proprio nel Canale 7 una sorta di barriera che devia il flusso d’acqua da Marinagri verso i frutteti di località ‘Torre Mozza’. Il commissario – afferma Vigorito- ci ha tranquillizzato che per l’opera di intervento di mitigazione ci sono 4 milioni di euro, previo bando di gara per l’affidamento dei lavori, che a intervento pubblico terminato metterà in sicurezza l’agro di Policoro di via San Giusto e dintorni”. Vigorito ringrazia anche il vice governatore lucano, Pasquale Pepe, per l’attenzione che ha dedicato al problema.