"I dati diffusi da Il Sole 24 Ore, SVIMEZ e Caritas confermano ciò che denunciamo da tempo e cioè che la Basilicata è una regione che sta morendo, nell’indifferenza di chi avrebbe il dovere di intervenire".

È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, commentando i recenti allarmi su natalità, economia e povertà.

"ll crollo demografico, evidenziato anche dal Ministro Giorgetti, non è solo un problema sociale ma incide su debito pubblico e sostenibilità del welfare. Con un tasso di natalità tra i più bassi d’Italia, la Basilicata è in piena emergenza, schiacciata dallo spopolamento e dalla marginalizzazione delle aree interne".

Il quadro è aggravato dal Rapporto SVIMEZ, che segnala una delle peggiori performance economiche regionali, e dal Rapporto Caritas, che registra un preoccupante aumento della povertà assoluta e del lavoro povero.

"Tutti gli indicatori economici, demografici e sociali - sottolinea Chiorazzo - confermano il declino drammatico della Basilicata. E mentre le comunità si svuotano e i giovani emigrano, la Giunta Bardi resta priva di visione".

"Serve aprire una vertenza istituzionale con il Governo nazionale per la rinascita delle aree interne e definire un nuovo accordo con le compagnie petrolifere. Le royalties - prosegue Chiorazzo - non possono più essere gestite come spesa corrente o per tappare i buchi della sanità. Spetta al governo regionale la responsabilità e la capacità di utilizzarle per creare sviluppo duraturo, lavoro stabile e nuove opportunità per le comunità lucane. Così come è urgente rilanciare la strategia nazionale per le aree interne con strumenti strutturali, a cominciare dalla riforma dell’isee, della fiscalità locale e di un sistema che premi le famiglie e chi crea lavoro di qualità. Il Consiglio regionale - aggiunge Chiorazzo - deve esaminare le proposte di legge già depositate che vanno in questa direzione, finora ignorate. Come forza di opposizione, siamo pronti a fare la nostra parte, anche collaborando unitariamente con il governo regionale, se davvero l’obiettivo comune è quello di salvare la Basilicata dal declino e restituirle una prospettiva concreta di crescita e giustizia sociale. Senza una svolta seria - conclude Chiorazzo - la Basilicata sarà condannata a una lenta estinzione. I numeri parlano chiaro e indicano che il tempo dell’inerzia è finito".