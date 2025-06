Si tratta di Donato Del Corso (Presidenza della giunta regionale), Giuseppina Lovecchio (Sviluppo Economico e Lavoro) e Canio Santarsiero (Ambiente, Territorio ed Energia). Nella stessa seduta la giunta regionale ha nominato Michele Busciolano, già alla guida della direzione Ambiente, alla direzione Amministrazione digitale.



Si affiancano ad Antonio Altomonte (Infrastrutture e Mobilità), Alfonso Morvillo (Programmazione), Domenico Tripaldi (Salute e Politiche della Persona) e Vittorio Restaino (Politiche agricole e forestali).







Ecco un breve curriculum







Michele Busciolano, laureato in giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economica e finanziaria, abilitato alla professione di avvocato, fino al 2005 ha prestato servizio nella Guardia di Finanza con il grado di Maggiore Tenente Colonnello. Ha svolto poi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività di intelligence in ambito nazionale ed internazionale ed è stato dirigente a tempo indeterminato del gruppo Enel. Dal 2019 ad oggi ha ricoperto ruoli di vertice nella Regione Basilicata, con le funzioni di direttore generale del Dipartimento Ambiente, Commissario straordinario dell’Arpab e capo di gabinetto della Presidenza della Giunta con la dirigenza degli uffici speciali.







Donato Del Corso, avvocato della Regione abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori, ha maturato un’esperienza professionale trentennale nell’Ente con attribuzione, tra gli altri, dei seguenti incarichi: dirigente e Direttore generale di vari Dipartimenti (Politiche agricole, Stazione unica appaltante e ad interim Presidenza della Giunta, Sanità e Infrastrutture), segretario generale della Giunta regionale, dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane, dirigente dell’Ufficio Controllo Fondi Europei, responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, Autorità di Audit, Ufficio Provveditorato e Patrimonio, Ufficio Progetti Speciali PO Val d'Agri e Senisese.







Giuseppina Lovecchio, ingegnere e Dottore di Ricerca in Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile, ha maturato oltre venticinque anni di attività nella pubblica amministrazione, ricoprendo incarichi di vertice nell’ambito della programmazione e attuazione dei fondi strutturali europei (FESR, FSE, FSC e delle royalties) della politica industriale, dell’innovazione, della ricerca, dell’internazionalizzazione e del sostegno alle imprese. Già responsabile di numerosi strumenti di incentivazione alle Pmi, ha coordinato interventi strategici a livello regionale e nazionale, tra cui programmi di reindustrializzazione, contratti di sviluppo, misure straordinarie per emergenze economiche e progetti infrastrutturali complessi. È stata inoltre referente tecnica in sede di comitati interregionali, comitati di sorveglianza e gruppi di lavoro della Conferenza delle Regioni.







Canio Santarsiero, architetto, vanta esperienza come progettista nei settori dell’urbanistica e della sicurezza. Da libero professionista e responsabile di una società di servizi ha svolto attività di pianificazione, redazione di piani e programmi, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori di opere e infrastrutture pubbliche e private. Dal 2017 è docente del corso “Disegno assistito al calcolatore” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata. Dal 22 novembre 2019 è amministratore unico dell’Egrib, l’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche.