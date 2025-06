Come cittadini policoresi che tutti i giorni vivono e investono sul territorio, siamo in attesa della decisione della Regione Basilicata sulla possibilità di rivedere l’autorizzazione concessa il 30 dicembre 2024 per la realizzazione di una centrale a Biogas in agro di Policoro.



Abbiamo manifestato più volte pacificamente la nostra contrarietà, finanche davanti al palazzo della Giunta Regionale, e siamo pronti ad una mobilitazione di massa con un corteo cittadino per ribadire il nostro NO.



Contestualmente, abbiamo intrapreso la strada della giustizia amministrativa e siamo fiduciosi che il TAR Basilicata accolga le nostre istanze.



Facciamo un appello alla Giunta Regionale e a tutto il Consiglio Regionale della Basilicata affinché la Regione riveda la sua decisione e ritiri l’autorizzazione per l’impianto di Biogas.

Il nostro territorio, come abbiamo più volte spiegato in eventi pubblici, ha una vocazione agricola di pregio e negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo turistico notevole.

Tanto il turismo quanto l’agricoltura potrebbero essere irreparabilmente danneggiati da questo impianto.



Inoltre, le esperienze di realtà sparse sul territorio nazionale, dove già insistono impianti di questo tipo, ci rappresentano problemi ambientali e per la salute dell’uomo. Vorremmo scongiurare tutto ciò tanto per noi quanto per i comuni limitrofi.



Siamo fiduciosi che la Regione Basilicata possa rivedere la sua scelta.

In ogni caso, noi andremo fino in fondo, pacificamente e in punta di diritto, per difendere la nostra città ed il nostro Territorio.



Associazione “Difendiamo il Territorio”