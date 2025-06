Il deputato lucano Arnaldo Lomuti (Movimento 5 Stelle) rende noto di essere al lavoro su una interrogazione parlamentare urgente al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in seguito alla decisione della Marelli di avviare la procedura di ristrutturazione finanziaria “Chapter 11”, prevista dal diritto statunitense.



Una procedura che, nei fatti, conferma lo stato di crisi conclamata del gruppo industriale e che fa temere ricadute gravi anche in Basilicata, in particolare per lo stabilimento Marelli di Melfi, dove operano circa 250 lavoratori.



“Solo un anno fa – ricorda Lomuti – la Marelli aveva annunciato nuovi investimenti proprio sul sito di Melfi, sostenuti anche dalla Regione Basilicata attraverso i Contratti di Sviluppo. Oggi quegli impegni rischiano di dissolversi nel silenzio e nell’incertezza, lasciando famiglie e territori senza prospettive”.



Con l’interrogazione, il deputato chiederà al Ministro:

- di chiarire se il Governo sia a conoscenza del piano industriale aggiornato del gruppo Marelli per il sito di Melfi;

- se siano previste iniziative urgenti per tutelare i livelli occupazionali e si valutino azioni straordinarie di tutela per i lavoratori coinvolti, gli strumenti di politica industriale e di salvaguardia già previsti per le crisi aziendali.

- se intenda attivare il tavolo automotive o altre sedi di confronto;

“Non possiamo permettere l’ennesima perdita di posti di lavoro in Basilicata. Serve responsabilità, trasparenza e un’azione immediata del Governo per impedire che un territorio già fragile paghi il prezzo delle decisioni di un grande gruppo industriale”, conclude Lomuti.