Oggi il Presidente della IV CCP Nicola Morea ha partecipato al convegno “Sport in Regione - Opportunità e fondi per lo sport regionale”, un importante momento di confronto che ha visto la presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga e del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.



Durante l’incontro si è discusso delle misure nazionali e regionali a sostegno dell’impiantistica sportiva e delle opportunità di finanziamento per promuovere lo sport come leva di crescita sociale ed economica, soprattutto nelle aree interne.



«Lo sport – ha dichiarato Nicola Morea – è uno straordinario strumento di inclusione, di sviluppo e di coesione territoriale. Investire sugli impianti sportivi e sulle attività per i giovani significa creare occasioni concrete di crescita, salute e aggregazione per le nostre comunità, in particolare per quelle delle aree interne che rischiano lo spopolamento».



Nel corso dell’evento è stato inoltre firmato il Patto per lo Sport tra Governo e Regioni, di cui la Regione Basilicata è stata promotrice: un impegno condiviso per favorire investimenti strutturali, migliorare l’accessibilità agli impianti e rafforzare le politiche sportive a livello locale.



«Quello di oggi – ha concluso Morea – è un passo fondamentale per costruire politiche di lungo periodo che valorizzino lo sport come diritto di tutti e volano per il futuro dei nostri territori».