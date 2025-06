La Confsal e la Fismic Confsal di Basilicata attraverso Gerardo de Grazia e Pasquale Capocasale esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Ferdinando Roma, lavoratore vittima di un incidente sul lavoro. Per onorare la sua memoria e quella di tutti i caduti sul lavoro, le nostre organizzazioni chiedono che l’intera Basilicata si fermi per un minuto di silenzio, in segno di rispetto, riflessione e solidarietà. Un gesto simbolico ma carico di significato, per ribadire con forza la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e per rinnovare l’impegno di tutti – istituzioni, imprese, sindacati e cittadini – nella tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. La sicurezza non è un costo, ma un dovere. Invitiamo tutti i cittadini, le amministrazioni locali, le aziende e le scuole ad aderire a questa iniziativa, affinché il ricordo di Ferdinando Roma sia un richiamo alla responsabilità collettiva.







Confsal Basilicata



Fismic Confsal Basilicata