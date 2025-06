“Ci preoccupano le notizie sulla situazione idrica che tocca la Basilicata. Il calo della risorsa unito ad un uso improprio impone una riflessione ma, nello stesso tempo, serve accelerare sulle infrastrutture strategiche per affrontare concretamente un problema che ha non dobbiamo nasconderci ha radici antiche”. E’ quanto sostiene il capogruppo socialista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, a poche ore dal tavolo convocato da Egrib e Regione con i sindaci lucani. “Sull’impiego della risorsa idrica c’è stata una sottovalutazione storica, frutto dell’idea che la Basilicata fosse dotata di una risorsa inesauribile – commenta Bochicchio - Gli ultimi anni ci hanno dimostrato che non è così. Oggi urgono azioni tempestive e progetti ed investimenti concreti che non siano frutto di una progettazione incentrata sul consenso elettorale ma di una programmazione oculata e responsabile che guardi in prospettiva. Si destinino fondi e si inizino le opere necessarie oggi, per evitare problemi non solo domani o dopodomani ma nei prossimi anni. Noi socialisti siamo pronti a collaborare per trovare le soluzioni migliori per il bene dei lucani e della Basilicata”