Potenza, 18 giugno 2025 – «Carissimo Monsignor Benoni Ambarus, a nome mio personale e dell'intera Cisl Basilicata, desidero porgerle un sincero e caloroso benvenuto nella nostra amata terra lucana». Si apre così la lettera di benvenuto inviata oggi dal segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo al nuovo Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina Mons. Benoni Ambarus. «È con grande gioia e senso di amicizia – scrive Cavallo — che accogliamo la sua nomina, certi che il suo operato sarà illuminato da profonda fede e dedizione alla comunità. La Cisl, da sempre attenta alle esigenze del territorio e impegnata nella promozione dei valori di giustizia sociale e solidarietà, le tende la mano fin da ora per intessere un proficuo dialogo e avviare collaborazioni concrete su progetti comuni».







«Siamo convinti che, unendo le forze, potremo contribuire significativamente allo sviluppo della cittadinanza attiva e al rafforzamento del presidio di legalità nella nostra Basilicata. In un periodo in cui la nostra Basilicata mostra preoccupanti segni di abbandono e desertificazione sociale, oltre che ambientale, riteniamo fondamentale coltivare la speranza e la proattività. La sua guida spirituale sarà preziosa per infondere coraggio e visione, spingendoci a superare le difficoltà con determinazione e a costruire un futuro più giusto e prospero per tutti. Insieme, potremo lavorare per contrastare questi fenomeni, ridando linfa vitale alle nostre comunità e prospettive di futuro, specialmente per le nuove generazioni. Le auguriamo di cuore buon lavoro, confidando in una collaborazione proficua e costruttiva per il bene di tutta la comunità», conclude il segretario generale della Cisl Basilicata.