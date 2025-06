Europa Verde Maratea saluta con favore la buona probabilità che il Punto Nascite presso l'ospedale di Sapri venga salvato dalla chiusura definitiva.

La Regione Campania ha aperto questo spiraglio con la convocazione in queste ore dei sindaci interessati per avviare una interlocuzione concreta sul tema.

Questa è una bella notizia che arriva dopo una lunga battaglia da parte della cittadinanza, con manifestazioni, fiaccolate, petizioni e consigli comunali ad hoc. Ovviamente l'impegno ora deve proseguire, affinché si giunga al risultato: ovvero quello di garantire questo importante presidio

che incide profondamente sul diritto alla salute di decine di migliaia di persone che vivono in territori marginali, interni e rurali, già penalizzati da fenomeni di declino demografico ed economico e dalla carenza di infrastrutture.

In questo senso, per un territorio contiguo a Sapri, come quello di Maratea e dintorni, questa decisione assume una certa rilevanza.

Se oggi la partita del Punto Nascite è ancora aperta lo dobbiamo anche al lavoro politico compiuto dal dottor Carlo Vita, responsabile Sanità e Servizi Sociali di EV Provincia di Salerno e uno dei maggiori protagonisti del Comitato di Lotta, con il quale Europa Verde Maratea ha collaborato per questa vertenza di buon senso che ha acceso un riflettore sulla sanità territoriale e in generale sui diritti dei cittadini ad avere servizi opportuni.



Lucio Libonati - Coordinatore Esecutivo Europa Verde Basilicata



Biagio Limongi - Esecutivo Europa Verde Basilicata